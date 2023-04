La centaine de vélos récoltés par l’Hygea à Mons-Borinage va être donnée à des associations de la région

Cette année, les bénéficiaires sont un service d’aide à la jeunesse avec hébergement, « les Glanures » située à Hornu/Quaregnon ainsi que les CPAS de Morlanwelz et de Mons.

Samedi 23 avril, Hygea organisait sa 16e collecte de vélos en bon état, en partenariat avec l’ensemble des intercommunales wallonnes de gestion des déchets (COPIDEC). Toute personne disposant d’un vélo en bon état et souhaitant lui offrir une seconde vie pouvait le déposer dans l’un des 25 recyparcs Hygea.

Près de 100 vélos récoltés

Lors de cette édition 95 vélos ont été récoltés (120 en 2022). Ce sont les citoyens de Boussu et du Roeulx qui ont été les plus généreux. Hygea remercie encore les citoyens participants pour leur don solidaire et pour leur geste en faveur de l’environnement, ainsi que les préposés opérationnels au sein des recyparcs.