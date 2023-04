Sébastien De Leenheer devant la cour d’assises: le jury vient d’entrer en délibération

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sébastien De Leenheer, 40 ans à l’époque, était « fou amoureux » d’Aurélie, 33 ans. Il ne pouvait imaginer de vivre sans elle, disait-il. Il ne pouvait non plus imaginer qu’elle puisse vivre sans lui, loin de lui ou, pire encore, avec un autre que lui. La jeune femme vivait sous emprise: il la surveillait, lui imposait ses tenues vestimentaires, vérifiait ses contacts masculins dans son GSM… et n’hésitait pas à la maltraiter dès qu’elle osait le contredire. Jaloux et possessif!