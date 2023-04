Près de 40 degrés, l’Espagne attend des records de températures pour un mois d’avril: «Il est très probable que le pic de cet épisode soit atteint jeudi et vendredi»

« Il est très probable que le pic de cet épisode soit atteint jeudi et vendredi », a indiqué l’agence météorologique espagnole (Aemet), qui a évoqué « des maximales plus proches de celles de début juillet et des records généralisés pour un mois d’avril ».

Vers 15H00 GMT, le thermomètre était ainsi déjà monté à 38,7ºC à Cordoue (sud) et à 37,8ºC dans la province de Séville, selon les relevés de l’Aemet, qui a revu un peu en baisse ses prévisions après avoir évoqué 40ºC en début de semaine.