Grosse frayeur pour les clients dans le rayon du supermarché: une araignée «Babouk» se promenait dans les bananes! (photo)

Selon les informations de l’Est-Éclair, les pompiers avaient pu capturer deux des bêtes le lendemain matin. Une troisième a fini écrasée alors que la plus grosse, mais également la plus velue, a échappé aux recherches.

Le 12 avril dernier, des clients d’un supermarché de la Marne, en France, avaient eu une très mauvaise surprise au rayon bananes. Ils avaient aperçu des araignées au beau milieu des fruits : une grosse et des petites, qui avaient toutes rapidement filé.

Les bêtes, d’une taille impressionnante, ont d’abord été identifiées comme une espèce inoffensive d’araignée-banane. Les deux araignées qui ont été attrapées ont été confiées à l’Office français de la biodiversité, qui, deux jours plus tard, a révélé qu’il s’agissait d’espèces autochtones, non exotiques. Elles ont donc été relâchées dans la nature.

Mais le jour même, une troisième araignée qui avait fui a été capturée. Elle a à son tour été confiée à l’Office français de la biodiversité qui a déclaré qu’il ne s’agissait pas ici d’une espèce métropolitaine. Celle-là venait de Guadeloupe ! « La troisième araignée est un individu d’Heteropoda venatoria, espèce très commune et non dangereuse présente en Guadeloupe. On l’appelle communément Babouk. Elle est souvent confondue avec l’araignée-banane », a déclaré l’Office français de la biodiversité.