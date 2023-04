«Un air très méprisant», «Il criait sur ses coéquipiers sur le terrain»: Cristiano Ronaldo détruit par un de ses adversaires en Arabie saoudite!

Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler de lui en Arabie saoudite. Depuis son arrivée à Al-Nassr, l’attitude du Portugais est loin d’être irréprochable et il a déjà créé la polémique après avoir pété les plombs en plein match, ou encore sur un membre de son staff.

« Grand fan » de Cristiano Ronaldo, le joueur français Jean-David Beauguel a eu la chance d’affronter son idole lors du duel entre Al-Wehda et Al-Nassr… et même de le battre en inscrivant l’unique but du match.