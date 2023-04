Les travaux d’isolation des logements sociaux du Logement bruxellois commencent

Les travaux permettront de diminuer la consommation de chauffage des locataires en moyenne de 65%, les émissions de CO2 dans l’atmosphère de 61%; de faire passer le label PEB moyen des logements de E à B (« basse énergie »); et d’améliorer le confort de vie des logements.

Les premiers travaux de rénovation et d’isolation du Logement Bruxellois ont été officiellement lancés jeudi pour 78 logements sociaux aux alentours du Palais de Justice de Bruxelles, et, dans 15 jours, pour 65 autres situés près de la place du Jeu de balle.

Au programme

Au menu des chantiers de rénovation inaugurés jeudi entre autres par les autorités de la Ville de Bruxelles (le bourgmestre et des échevins) et la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou: isolation des bâtiments (façades, toitures, châssis de fenêtres, vitrage), installation d’un système de ventilation mécanique dans les logements; mise en conformité de l’électricité et du gaz; prévention incendie,...