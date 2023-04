Début vendredi du procès du boxeur Nabil Messaoudi, de Bruxelles, qui souhaite être jugé en français

Le procès du boxeur professionnel Nabil Messaoudi (23 ans) s’ouvre vendredi devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles. L’homme doit y répondre - avec deux autres personnes, Yassine B.S.L. et sa sœur - d’enlèvement et tentative d’assassinat. Le trio aurait enlevé et agressé un homme de 28 ans.

Les trois inculpés sont poursuivis pour avoir forcé la victime à monter dans une voiture, le 31 mai 2022 à Bruxelles, puis pour l’avoir violemment frappée, avant de la laisser pour morte quelque-part à Vilvorde. Le lendemain, la sœur de Yassine B.S.L. a été interpellée et placée sous mandat d’arrêt. Un avis de recherche a été émis pour son frère le même jour, et Yassine B.S.L. s’est rendu lui-même à la police. Le 3 juin, il a également été placé sous mandat d’arrêt. Tous deux ont ensuite bénéficié de la détention préventive sous la modalité du bracelet électronique.