Basket - Giuliano Neri se confie sur son départ de Mons-Hainaut et son arrivée à Flénu: « Je voulais quitter le monde professionnel»

En enrôlant Giuliano Neri, en plus de Goran Legrand et Bastien Guillaume, et en conservant les cadres, le président Sébastien Coquelet a donné l’envie d’être en août à tout le club du BC L’9 Flénu. « C’est sûr que l’équipe aura fière allure », confirme le coach Guillaume Lecocq, fier de ses emplettes. « L’effectif sera en tout cas nettement plus complet que cette saison et les éventuelles blessures nous seront moins préjudiciables. Nous espérons relever la tête ce vendredi à l’occasion de la venue de Sprimont (21h) et montrer autre chose que contre l’UBC Quaregnon. »

« Des ambitions »

Giuliano Neri ne regrette pas du tout le choix qu’il a opéré en quittant Mons-Hainaut et la D1. « J’avais envie de me réorienter en quittant le monde du basket professionnel », nous a-t-il expliqué. « Mon choix a été mûrement réfléchi et je suis certain que je ne le regretterai pas. C’est sûr qu’il y aura toujours un manque car c’est le rêve de beaucoup de jeunes de pouvoir se consacrer à 100% à leur sport. Tu peux te permettre de ne penser qu’au basket mais d’ailleurs, tu ne fais que cela. Étant un bon ami du coach flénusien Guillaume Lecocq, je lui avais parlé de mon souhait de passer à autre chose et il m’a entendu ! J’ai vécu deux superbes saisons à BMH et je remercie sincèrement tous ceux qui font vivre le club pour tout ce qu’ils m’ont permis de partager. »