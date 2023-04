La Soviet Fun Fest de retour le 13 mai prochain pour une quatrième édition, à Fleurus: Mister Cover et James Deano en tête d’affiche

Avec près de 2.500 personnes présentes, une vingtaine d’activités ludiques, sportives et familiales, la Soviet Fun Fest connaît chaque année un véritable succès sur le site du stade communal Augustin Cosse à Fleurus.

Pensé et organisé par le collectif citoyen Soviet Bloem, en partenariat avec la Ville de Fleurus et Fleurus Culture, cet événement vous fera découvrir 25 activités dès 10h du matin et tout au long de la journée.