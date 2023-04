Procès des attentats à Bruxelles: il était facile d’acheter des kalachnikovs pour moins de 1.500€, prétend un témoin

L’homme, qui purge actuellement une peine de prison pour des faits d’armes, a témoigné détenu, entouré de deux policiers. Il a déclaré avoir côtoyé Ibrahim El Bakraoui - l’auteur de la première explosion à l’aéroport de Zaventem - à la prison d’Ittre, entre 2009 et 2014. «Il était très joyeux, il parlait tout le temps de football, c’était un supporter de Barcelone», s’est-il souvenu. «Il ne m’a jamais parlé de quoi que ce soit (en rapport avec un projet d’attentat, NDLR), a-t-il affirmé, ajoutant qu’il ne le trouvait pas radicalisé.

La présidente lui a encore demandé s’il connaissait Ali El Haddad Asufi, un des accusés qui aurait aidé Brahim El Bakraoui dans la recherche d’armes, via des trafiquants d’armes néerlandais. «Non, je ne l’ai jamais vu», a-t-il affirmé.

Pour ce faire, il fallait débourser «entre 1.000 et 1.500 euros», a-t-il répondu à la question d’un juré suppléant. «D’occasion», a-t-il précisé, ce à quoi la présidente de la cour a répondu qu’il était clair qu’elles ne provenaient pas directement de l’usine.

L’avocat d’Ali El Haddad Asufi, Me Jean-Christophe De Block, a qualifié ce témoignage de «capital». «Le témoin, connu du grand banditisme, nous a ouvertement dit qu’il connaissait bien Ibrahim El Bakraoui, que celui-ci est venu lui demander des kalachnikovs. Il a par ailleurs affirmé que des kalachs, on en trouve partout à Bruxelles, chez les Albanais, dans les cafés... Mais selon le parquet, M. El Haddad a quand même pris le risque de faire Bruxelles-Rotterdam et de charger sa voiture d’armes de guerre pour les ramener à Bruxelles».