Jude Law en Capitaine Crochet, une Fée Clochette afro-américaine, un Pays Imaginaire très froid: ça donne quoi ce remake de «Peter Pan & Wendy», sur Disney+ ? Septante ans après la sortie du dessin animé, Peter Pan revient accompagné de Wendy dans un remake en prises de vues réelles de l’œuvre de J.M. Barrie. Décollage ce 28 avril, sur Disney+. Disney

Par M.R.

On ne compte plus le nombre d’adaptations cinématographiques de la pièce de théâtre et du roman de J.M. Barrie « Peter Pan & Wendy », sortis il y a près de cent vingt ans. La plus célèbre reste la version animée de Disney, parue en 1953. Depuis, le petit garçon qui ne veut pas grandir a été mis à toutes les sauces. On l’a vu en adulte dans « Hook » (1991), avec Robin Williams, en ado blondinet dans « Peter Pan » (2003), avec Jeremy Sumpter, et en gamin orphelin dans une version fantastique de l’œuvre, « Pan » (2015), avec le jeune Levi Miller. Des longs métrages qui ont toujours pris beaucoup de liberté par rapport au livre original ou au film d’animation. La dernière adaptation en date, « Peter Pan & Wendy », est probablement celle qui s’en rapproche le plus. Même si certains critiqueront le fait que la Fée Clochette est campée par une actrice afro-américaine et que Pan n’est pas incarné par un petit garçon blanc à la chevelure rousse. Un parti pris de Disney, qui continue de promouvoir la diversité. Exemple avec le remake de « La petite sirène » (attendu le 24 mai prochain au cinéma), dans lequel Ariel est jouée par Halle Bailey, une comédienne noire. de videos Lire aussi «La Petite Sirène»: des chansons du remake modifiées pour intégrer des notions plus modernes Disponible dès le 28 avril en streaming sur Disney+, « Peter Pan & Wendy » jongle entre modernité et tradition. « L’objectif était à la fois d’honorer le “Peter Pan” classique que le public adore et de le présenter sous un nouveau jour », souligne le réalisateur du film, David Lowery. Le long métrage reprend de nombreux éléments de l’œuvre originale, comme le titre, « Peter Pan & Wendy », qui est celui de la pièce de J.M. Barrie. Il est également fidèle au dessin animé sur certains points, comme les musiques ou l’histoire dans son ensemble. En revanche, l’univers choisi pour le Pays imaginaire est assez différent de celui présenté jusqu’alors. Le tournage s’est, en effet, déroulé au nord de l’Ecosse, au large des îles Féroé.

Un casting de jeunes acteurs prometteurs Du côté des personnages, les incontournables sont là : le Capitaine Crochet, Monsieur Mouche, les Enfants Perdus… Peter Pan, lui, reste forcément le protagoniste de l’histoire. « C’était un immense honneur de pouvoir l’incarner, même si c’était parfois fatigant, car j’ai dû m’entraîner à me battre, à voler », nous confie le jeune Alexander Molony.

À ses côtés, Wendy n’est pas là pour faire de la figuration et s’impose en véritable héroïne. Dans la peau de la jeune ado, on retrouve Ever Anderson, qui n’est autre que la fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson.

Durant leur périple, Peter et Wendy sont accompagnés de la Fée Clochette, interprétée par Yara Shahidi. Grâce à la magie des effets spéciaux, l’actrice apparaît en version miniature à l’écran. Raison pour laquelle elle a dû tourner toutes ses scènes en studio, seule, sans aucun autre comédien. « Je devais faire preuve d’imagination », plaisante-t-elle. Ça tombe bien, c’est le thème du film ! Lire aussi Disney+ Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en avril 2023? Jude Law : le crochet lui va comme un gant Qui aurait cru un jour voir Jude Law dans la peau du Capitaine Crochet ? La star est méconnaissable sous le costume du célèbre pirate. Un rôle que le jeune quinqua a pris très à cœur : « L’objectif pour moi était d’être le plus naturel possible. Je voulais à tout prix éviter de jouer simplement le méchant. Je devais à la fois le rendre effrayant, physiquement imposant, et amusant d’une certaine manière. » Un pari réussi. On était un peu sceptique au début, mais finalement, l’acteur est assez crédible dans ce rôle. Il incarne en tout cas une version visuellement moderne du pirate, aux antipodes de celui du dessin animé ou de Dustin Hoffman dans « Hook », sans pour autant voler la vedette à Peter Pan et Wendy, qui sont définitivement les deux personnages principaux du film. Disney Un remake nécessaire ? Mais au fond, ça donne quoi cette version 2023 de « Peter Pan » ? Il s’agit avant tout d’un film tout public. Fidèle à l’oeuvre originale, il se regarde en famille, avec les enfants. On notera toutefois certaines scènes assez dures, comme la mise à mort de Wendy, qui doit sauter du pont du bateau pour se noyer dans les profondeurs de l’océan. Ce long métrage paraît assez sombre, tant dans la façon d’aborder certains passages de l’histoire, que sur le plan visuel. L’esthétique est très immersive, voire un peu trop. La réalisation laisse place à de nombreux gros plans et surtout, des images beaucoup trop contrastées et légèrement jaunies. Un parti pris qui n’est pas du meilleur effet.