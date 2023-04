«Saint X»: que vaut cette mini-série avec la fille de David Duchovny et Téa Leoni? On attendait beaucoup de cette histoire à la « White Lotus » tournant autour du viol et du meurtre d’une jeune fille, mais le résultat, inutilement étiré et confus, nous déçoit. Mais West Duchovny n’y est pour rien ! Contrairement à “Saint X”, la jolie West Duchovny s’en tire avec les honneurs… - Hulu

Par Jean-Philippe Darquenne

Qui a violé et assassiné la jeune Alison ? Ce mercredi 26 avril, le service de streaming américain Hulu a lancé les trois premiers des huit épisodes de la mini-série « Saint X », adaptation du roman éponyme d’Alexis Schaitkin. En son centre, deux sœurs : Emily, une documentariste qui vit à New York avec son petit ami, et Alison, sa sœur, étudiante à Princeton, qui a été violée et assassinée vingt ans auparavant, la dernière nuit de vacances passées en famille à Saint X, une île paradisiaque des Caraïbes. Créée par Leila Gerstein, cette fiction fait des allers-retours entre ce séjour qui a tourné à la tragédie et la vie d’Emily aujourd’hui, qui avait sept ans quand le corps sans vie de son aînée a été retrouvé. Elle s’était cachée dans un placard de la chambre d’hôtel de ses parents (Mia et Bill Thomas, incarnés par Betsy Brandt et Michael Park) quand les autorités sont arrivées. Un souvenir à jamais traumatique à cause duquel elle est encore en thérapie.

Beaucoup de mystère continue à entourer la mort d’Alison qui, durant ces vacances, avait flirté avec plusieurs garçons, dont des jeunes travaillant dans l’hôtel. Deux d’entre eux, Edwin Hastings (Jayden Elijah) et Clive « Gogo » Richardson (Josh Bonzie) avaient été suspectés de l’avoir tuée et, twist de l’histoire, Emily tombe sur le second, qui est taximan dans la Big Apple. Dans un dîner, elle va souvent passer du temps et discuter avec cet homme qui est devenu papa et qu’elle apprend à connaître.

En toute honnêteté, on pensait que cette version « écran » du thriller écrit par Alexis Schaitkin serait bien plus captivante ! Certes, elle s’apparente assez fort à « The White Lotus », dans la mesure où on y suit des gens riches dans un endroit réservé à l’élite. Et un meurtre est commis. Le but est que le spectateur cherche le coupable parmi les hommes « croisés » par Alison, qui n’était pas farouche pour un sou. En parallèle, Emily, mène l’enquête « à sa façon ». « Le monde entier en sait plus sur Alison que j’en sais sur elle », dit-elle à un moment.

Autant le livre d’Alexis Schaitkin a passionné des milliers de gens, autant la narration de la série, qui se traîne inutilement et manque de cohésion, déforce sa sève. Dommage, car ceux qui iront au bout de ceci constateront que, sous cette forme des plus boîteuse, se cache une histoire à tiroirs dotée de plusieurs twists. On espère pour Leila Steinberg que le jeu de son actrice principale, Alycia Jasmin Debnam-Carey, alias Emily, empêche au spectateur d’appuyer sur « stop ». Ce qui pourrait se produire tant l’Australienne de 29 ans, qu’on avait découverte il y a bientôt dix ans dans la série de science-fiction « Les 100 » (Netflix) puis dans « Fear The Walking Dead ».

Alison est, pour sa part, interprétée par une débutante de 24 ans qui est une enfant de la balle. Il s’agit en effet de la jolie blonde West Duchovny, la fille de David Duchovny, donc, et de Téa Leoni. Ça a sans doute été plus facile pour elle de se retrouver dans des films (elle en a fait trois) et des séries, dont celle-ci est sa quatrième. Et sa première, c’était « X Files : Aux Frontières du Réel », où elle a donné la réplique à papa en 2018. « Saint X » aurait dû être sa véritable rampe de lancement, mais vu sa médiocrité, rien n’est moins sûr. Elle se rattrapera la prochaine fois !