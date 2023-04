Atteinte du Covid long, Brigitte, une Belge de 52 ans, vit un véritable enfer depuis trois ans: «Ce Covid a foutu ma vie en l’air, je n’en peux plus» (vidéo)

C’est en 2020 que Brigitte a été infectée par le coronavirus. Depuis ce jour-là, sa vie n’est plus la même, raconte l’habitante de Chimay dans les colonnes de RTL. Elle explique vivre un véritable calvaire depuis maintenant trois ans. « Je suis à bout. Je suis toujours essoufflée, je ne sais plus bien me déplacer, je ne peux pas être trop longtemps debout, mes jambes tremblent… Il arrive que je passe ma journée au lit, et cela dure depuis trois ans maintenant. C’est un enfer », confie Brigitte.

La Belge raconte que c’est après avoir contracté la maladie, une fois qu’elle était censée être guérie, qu’elle s’est aperçue que ce n’était pas normal. « Alors que j’étais guérie, j’ai vite senti que je n’allais pas mieux. Au début, j’en rigolais, je me disais que ça allait passer, mais ça n’a fait qu’empirer. Quand j’allais voir des hôpitaux, on me renvoyait, on me disait d’aller voir un hypnotiseur, on ne prenait pas la situation au sérieux », explique Brigitte.

Depuis lors, la vie de la quinquagénaire n’est plus du tout la même. « Mon médecin traitant est le seul qui pense que je suis atteinte de ce Covid long. Les hôpitaux ne me traitent pas, on n’est pas écouté, on nous laisse en plan », regrette Brigitte, qui ne sort plus et ne voit plus grand monde depuis trois ans. Même faire quelques pas pour aller jusqu’à sa caravane est devenu difficile. « Je prends des anti-douleurs, des anti-dépresseurs. On ne trouve pas de centre pour s’occuper de moi. Ce Covid a foutu ma vie en l’air, il me gâche la vie, je n’en peux plus », déclare-t-elle encore. Maintenant, son rêve, c’est de pouvoir à nouveau « prendre la voiture » et « retourner faire des courses ».

Brigitte déplore que le Covid long ne soit pas pris au sérieux en Belgique. Mais s’il y a bien un médecin qui est conscient de cette maladie et qui ne la minimise pas, c’est le Dr Besse-Hammer, chef de clinique et coordinatrice de l’unité de recherche clinique à l’hôpital Brugmann. « On a commencé à ouvrir un protocole lorsque certains psychiatres remarquaient que des patients présentaient un syndrome post-traumatique. On s’est renseigné avec des collègues français, et on a vite remarqué que ces gens avaient un réel syndrome et qu’ils étaient dans un état compliqué », explique la spécialiste.

Le Dr explique que la plupart des patients touchés par le Covid long sont les personnes âgées entre 30 et 50 ans, majoritairement des femmes. « Cela touche plus de femmes, à 70 %. Les hommes guérissent plus rapidement, d’après nos observations », ajoute le Dr.