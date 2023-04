Le plus diva, le plus gênant, le plus séduisant…: Cécile de Ménibus revient sur les invités les plus mémorables de «La méthode Cauet»

Ça tient au fait qu’il s’agissait d’une des premières émissions où on n’a pas tout lissé, tout rendu hyper-beau. On n’était pas des animateurs, mais des vraies personnes, avec des vrais sentiments, des colères, des rires, des pleurs. Tout ce qu’on avait tendance à gommer à la télé à l’époque, où il fallait être beau, bien habillé… Quand Cauet était en colère contre un invité, on le montrait, quand on se prenait des bides – et j’étais la championne de la blague qui tombe à l’eau – on ne l’enlevait pas au montage. C’était une émission imparfaite, et c’est pour ça que les gens l’aimaient. Et on a reçu des invités incroyables, de Stallone à Johnny Hallyday !

Une dispute entre Anne-Laure Sibon, une candidate de la « Star Ac’», et Omar et Fred. Ils la taquinaient gentiment et elle n’a pas supporté d’être vannée. Elle a alors envoyé vers eux un verre. Omar Sy a répliqué en lançant aussi un verre, qui a éclaté. Je me suis pris des morceaux de verre et j’ai terminé aux urgences.

Quel est l’invité qui vous a le plus impressionnée ?

Kevin Costner. Je l’aimais beaucoup. Dans l’émission, il fallait absolument que j’embrasse les invités sur la bouche. Je lui ai demandé si je pouvais le faire. Il m’a dit non, qu’il était venu avec sa femme. Je lui ai redemandé 5 minutes après. Toujours non. La troisième fois, il m’a dit : « OK, c’est bon. » Et là, je lui ai dit : « Mais ça va pas ? Pour qui tu me prends ? Pour une fille facile ? » (Rires.)

L’invité le plus classe ?

Will Smith. Quand il est arrivé, il a serré la main de chaque invité et connaissait les prénoms de tout le monde, alors que des invités français venaient parfois sans même savoir comment je m’appelais.

La personnalité invitée la plus diva ?

Will Smith aussi. Il fallait fournir un plan du studio, le nombre de pas entre la loge et le plateau, acheter de l’eau des Fidji et du jus de goyave… Mais on ne sait jamais si c’est la star qui demande ça ou les attachés de presse.

L’invité le plus enjoué ?

Céline Dion. Elle vous parle comme si vous étiez sa meilleure amie. Elle m’avait appelée dans les coulisses, où elle avait fait installer un porte-fringues avec au moins 40 vestes blanches différentes. Et elle m’a demandé laquelle elle devait mettre. Quand elle est arrivée sur le plateau, elle avait mis celle que j’avais choisie !

L’invité le plus séduisant ?

Robbie Williams. Lui, il m’a embrassée. Ça permet de crâner dans les soirées. (Rires.)

L’invité le plus gênant ?

On n’a pas diffusé une séquence avec Eddie Barclay, qui était venu avec des mannequins de 16 ans assis de chaque côté du fauteuil.

On pourrait refaire « La méthode Cauet » aujourd’hui ?

Non, en tout cas pas comme ça. À l’époque, on se battait avec de la bouffe, on imitait des accents, on recevait des actrices pornos, on faisait des vannes sur les femmes. Tout ça ne serait plus possible. Je me laissais embrasser par des invités ; on dirait désormais que j’ai été forcée. C’est pour ça que pour l’émission anniversaire sur C8, on prévient les gens qu’ils vont voir ce qu’on ne peut plus faire aujourd’hui.

Que faites-vous désormais ?

Je travaille sur Sud Radio, où je coanime une émission de débat tous les jours de 17 h à 20 h.