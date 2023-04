Il lance un couteau et jette des bouteilles à sa mère, et donne un violent coup de pied à un policier de Namur: «Il était dans une fureur incroyable»

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce jeudi des peines de trois et deux ans de prison assorties de sursis probatoires de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre d’un prévenu qui devait répondre de coups sur un policier, de rébellion, de détention d’armes et de menaces dans le cadre d’un dossier et de coups dans le cadre d’un autre.

Né en 2002, ce prévenu a été condamné à une peine de prison de cinq ans assortie d’un sursis probatoire de trois ans pour tentative de meurtre, en 2021. C’est pour détention d’arme (un opinel), coup à un inspecteur de police de la zone Namur Capitale, rébellion contre deux policiers et menaces envers sa mère qu’il comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur le 13 avril.