Kostas Laifis sur le départ du Standard? «Ça fait sept ans que je suis ici, il faut parfois penser au changement»

Kostas Laifis va-t-il quitter le Standard cet été ? À un an de la fin de contrat chez les Rouches, la question va logiquement se poser lors du mercato estival. Interrogé sur son avenir en conférence de presse ce jeudi, en marge du premier match du Standard en PO2 contre le Cercle, Laifis a laissé planer le doute.

« Je suis reconnaissant envers le club pour toutes ces années vécues ici : 7 ans… Un nouveau bail est-il possible ? C’est évident que je suis plus proche de la fin et que je dois envisager quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré. « Est-ce dès cet été ? Personne ne le sait. Je n’ai pas encore eu de discussions avec la direction, je ne veux pas y penser maintenant. »