Frédéric Lepoint, condamné à 22 ans de prison pour le meurtre de son épouse à Quévy: il devrait être arrêté dans les prochains jours

C’est officiel, Frédéric Lepoint devra bel et bien aller en prison. Le 20 décembre dernier, alors qu’il comparaissait libre, la cour d’assises de Mons l’a reconnu coupable du meurtre de son épouse Aline Thirion, la nuit du 3 au 4 décembre 2014, à Quévy-le-Grand. À la suite de ce jugement, son avocat, Me Discepoli a interjeté un pourvoi en cassation.

Mais le 7 février, l’avocat se montrait déjà pessimiste. « J’ai déposé le pourvoi le temps d’avoir l’ensemble des pièces du dossier. Je les ai eues et analysées. À ce stade, il semble qu’on n’ait pas d’éléments tirés d’un vice de procédure. On n’a pas d’argument à faire valoir. On laisse désormais le soin à la cour de cassation de vérifier qu’il n’y a pas eu de problème dans la procédure. »