«Je m’accroche à Dieu»: Ahmed Sylla livre son amour à la religion

En ce moment à l’affiche du film « Notre tout petit petit mariage » aux côtés de Camille Lou, Ahmed Sylla a tout récemment confirmé l’amour qu’il porte à Dieu et sa religion : l’Islam. « J’aime la philosophie de vie que la religion peut apporter. J’ai énormément de respect envers la religion qu’ils soient musulmans ou catholiques. Me concernant je la vis comme quelque chose de très pudique et intime », confie-t-il à Ciné-Télé-Revue.

de videos

Enchaînant les films et le succès, Ahmed Sylla doit parfois se recentrer sur lui-même, là aussi la religion l’aide : « Elle me porte au quotidien et me permet de me raccrocher à quelque chose quand ça ne va pas. Quand j’ai besoin de force et de courage, je m’accroche à Dieu. »