Grogne et bisbrouille au camping du Charniat, à Biercée: Jacky poursuivi pour des menaces et un coup avec une matraque

On est ici dans un camping résidentiel, basé à Biercée, en région thudinienne. Le camping du Charniat accueille une cinquantaine de résidents, et sa gestion, elle, a été reprise depuis quelque temps par un nouveau propriétaire, Jacky. La septantaine tout juste sonnée, il se retrouve devant le tribunal de Charleroi, pour des agressions et des menaces. Et ce sont deux de ses résidents, Robert et Sebastiano, qui ont déposé plainte contre lui. Jacky, lui, conteste catégoriquement ce qu’on lui reproche !