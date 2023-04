Manu Chao en concert à Tournai le 18 mai

C’est une organisation de l’association Via Lactea vzw et de l’asbl L’Accordéon, moi j’Aime !

Via Lactea, association culturelle transfrontalière, accompagne principalement des artistes de musique du monde tels que l’Orchestre International du Vetex, Rumbaristas, Amparanoia, et cette année, Manu Chao pour la Belgique. Via Lactea a déjà ‘booké’ cet artiste pour deux autres concerts en Belgique en 2023, notamment à Anderlecht le jeudi 11 mai et à Liège le lundi 15 mai. Les deux concerts ont été complets en quelques jours, c’est la raison pour laquelle Manu Chao a décidé d’ajouter une 3e date belge à sa tournée. Rendez-vous donc à Tournai le jeudi 18 mai à 19h dans un chapiteau qui sera installé au parking Sakharov (rive droite de l’Escaut).