Loïs Openda en route vers la Premier League? Un géant d’Angleterre souhaiterait attirer le Diable rouge cet été!

Les Gunners pourraient donc faire d’Openda la doublure de Gabriel Jesus en pointe de l’attaque. Pour l’instant, Mikel Arteta ne compte qu’Eddie Nketiah comme alternative à l’attaquant brésilien et il serait intéressé par le profil de l’attaquant belge, qui a inscrit 17 buts avec Lens cette saison et qui a été élu joueur du mois de mars en Ligue 1.

Seul problème, Lens occupe actuellement la troisième place du championnat français et pourrait bien arracher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions la saison prochaine. Dans ce cas, les Sang et Or voudraient plus que probablement pouvoir compter sur leur attaquant la saison prochaine et pourraient donc demander une somme plus importante à Arsenal pour s’en séparer.