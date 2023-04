Cupra présente une impressionnante voiture virtuelle… pour son monde virtuel

Avec un design reconnaissable au premier regard, la marque Cupra essaie d’être en avance sur son temps. Ou du moins, de vivre dans son époque qui, parfois, peut nous dépasser. En effet, la marque a créé son propre univers virtuel pour le métavers : chez Cupra, ça s’appelle le Metahype. Pour quoi faire ? En très résumé, pour que votre alter ego virtuel puisse vivre des expériences nouvelles dans un monde virtuel…

Cupra DarkRebel personnalisable

Par exemple, dans le Metahype, vous pourrez admirer la nouvelle Cupra DarkRebel. Pour l’instant, cette voiture n’existe qu’au format virtuel. Avec ses proportions athlétiques, son long capot, ses deux portes et sa forme de shooting brake, elle préfigure la Cupra du futur. Et si vous rejoignez la « tribu » Cupra dans le Metahype, vous pourrez même configurer cette DarkRebel dans 3 univers différents grâce à « l’Hyper Configurator » ! Dès que vous aurez finalisé votre DarkRebel, vous pourrez la partager en vidéo .Tout un programme qui plaira sûrement aux geeks les plus pointus…