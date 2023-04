Ronny Deila avant Cercle – Standard en Playoffs 2: «Avec ou sans Zinckernagel et Alzate, on se prépare au chaos»

Avant ce début d’Europe Playoffs, les données sont claires pour Ronny Deila. « Dès le début de la saison, le Top 8 a toujours été un objectif réaliste. Oui, cette place en Conference League serait considérée comme une bénédiction : un club comme le Standard se doit de se battre chaque année pour l’Europe et participer aux joutes continentales donne de la valeur au club et aux joueurs. Je répète que nous avons atteint un premier objectif et que nous pouvons encore atteindre quelque chose d’encore plus sensationnel. » Au lendemain de Wsterlo-Gand que le Norvégien va sans doute visionner, un déplacement au Cercle n’est pas une sinécure. « Pour quelques centimètres de trop, nous avions eu un magnifique but annulé là-bas. Donc, nous n’avons marqué que sur penalty face aux Brugeois. Comment marquer un but autrement ? C’est la question que nous tenterons de résoudre là-bas. On se prépare à un match où ce sera le chaos total, avec un pressing intense face à une équipe qui passe beaucoup par l’axe. »

Un défi à relever avec les retours d’Emond et Cimirot, sans Alzate suspendu et peut-être sans Zinckernagel, qui se plaint toujours du mollet. « Pour moi c’est encore 50-50 pour sa participation. Et s’il n’est pas à 100%, je n’hésiterai pas à me passer de lui. Je préfère l’avoir à 100% pour les autres matches. Jouer au Cercle sans Alzate et Zinckernagel. Si nous n’avons que 11 joueurs, nous n’avons rien à faire dans cette compétition. Pour moi, j’ai une vingtaine de joueurs à disposition. Nous sommes capables de battre tout le monde dans ces playoffs mais nous devons retrouver cette volonté de nous battre et notre compétitivité. »

Laifis : « Bientôt l’heure d’un nouveau défi » Même si Anderlecht et Charleroi étaient plus souvent cités pour intégrer le Top 8, Kostas Laifis n’a pas été surpris par la qualification in extremis du Cercle pour els Europe Playoffs. « Le Cercle est un équipe solide », relève-t-il. « Ok, ce n’est peut-être pas le jeu le plus beau à voir, ils courent partout, ils sont agressifs, combatifs. En soi, je ne m’attends pas à un match différent de celui qu’on a vécu il y a quelques semaines quand nous avons pris un point là-bas. »

Cela ne signifie pas que les Rouches vont se déplacer en Venise du Nord avec la seule intention de se contenter du même résultat. « En phase classique face aux mêmes adversaires en playoffs, nous n’avons été battus qu’une seule fois à Westerlo. Mais oubliez ça, maintenant nous avons 6 finales devant nous, il n’y aucun droit à l’erreur. C’est évident que nous sommes très excités à l’idée de parvenir à décrocher cette qualification européenne. Si nous parvenons à gagner là-bas et d’enchaîner par deux victoires à la maison, je me dis que nous aurons une grande chance d’y parvenir. Croyez-moi, je n’aurais pas cru être dans cette situation lors de la reprise l’été dernier, en sortant d’une si mauvaise saison. Le mérite en revient grandement au coach Ronny Deila. Il a été l’homme dont nous avions tous besoin à ce moment-là. Il a l’art de retirer le meilleur de ses hommes et c’est certainement mon cas, il m’a permis de me retrouver après une saison dont je n’ai plus trop envie de parler. Le coach m’a énormément soutenu. » L’été prochain, Kostas Laifis sera sans doute à la croisée des chemins. « Il me reste un an de contrat », confirme-t-il. « Je suis reconnaissant envers le club pour toutes ces années vécues ici : 7 ans… Un nouveau bail est-il possible ? C’est évident que je suis plus proche de la fin et que je dois envisager quelque chose de nouveau. Est-ce dès cet été ? Personne ne le sait. Je n’ai pas encore eu de discussions avec la direction, je ne veux pas y penser maintenant. »