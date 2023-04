BYD Seagull : la Chinoise qui fait trembler les Européens

Son nom : BYD Seagull (mouette ou goéland, en français). Ce modèle rejoint la série « Océan » qui compte déjà les nouvelles Seal (phoque) et Dolphin (faut-il traduire ?), qui seront commercialisées chez nous d’ici quelques mois.

400 km d’autonomie

Cette petite citadine de moins de 4 mètres de long promet jusqu’à 400 km d’autonomie. Il faut dire que depuis sa naissance en 1995, BYD (pour « Build Your Dreams », « Construisez vos rêves », en français) s’est spécialisée dans la conception de batteries. La marque chinoise maîtrise donc son sujet, et c’est bien ça qui inquiète les constructeurs européens. D’autant plus qu’en Chine, elle est affichée pour un équivalent de… 10.500 € ! Rappelons qu’en Belgique, l’électrique la moins chère du marché, la Dacia Spring (fabriquée en Chine, tiens tiens…), est affichée à 20.990 €. Alors, la Seagull, « pensée pour un large marché » comme l’affirme BYD dans son communiqué, arrivera-t-elle chez nous ? Et si oui, à quel prix ? On vous tient au courant !