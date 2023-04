Retour au Moyen-Âge pour les courcellois: les 13 et 14 mai, ce sera la fête au château de Trazegnies

Un voyage dans le temps avec des troubadours, archers, fauconniers et d’autres personnages bien connus du Moyen-Âge, c’est ce que proposera la Commune de Courcelles et ses partenaires au château de Trazegnies ces 13 et 14 mai. Au son de la musique de l’époque, vous pourrez assister à différentes démonstrations comme des vols de rapaces, la vie quotidienne dans les campements médiévaux et même pouvoir revivre l’attaque du château qui a eu lieu en 1554.

Lire aussi La Soviet Fun Fest de retour le 13 mai prochain pour une quatrième édition, à Fleurus: Mister Cover et James Deano en tête d’affiche

Le public aura également la chance de pouvoir profiter de créations artisanales et de différents produits du terroir comme des cervoises, cidres et autres mets de l’époque, tout en étant entourés de seigneurs et chevaliers.