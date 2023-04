Deux Brunchs exclusifs pour une Fête des Mères mémorable au Café Wiltcher’s

Et justement, voici venue la plus festive des fêtes, celles des Mamans ! Des Mamans que l’ont fêtera non pas Une, mais bien Deux fois au Wiltcher’s ! Une bonne idée pour faire doublement la fête puisqu’il y a deux dimanches distincts entre la Fête des Mères en Belgique (14 mai) et la Fête des Mères en France (4 juin).

Pour la première fois en deux éditions - et seul hôtel prestigieux de la ville à avoir cette belle idée - le Wiltcher’s proposera deux fois son Brunch de la Fête des Mères. Deux dates différentes comme l’est la fête des Mères en Belgique et en France. A l’instar du Wiltcher’s fêtant cette année ses 110 ans, cette journée consacrée aux mamans est née au début du siècle passé. Son objectif étant d’honorer et de remercier toutes les mamans pour leur amour et leur dévouement sans faille tout au long de l’année. L’hôtel iconique et centenaire, lui aussi, s’est donc inspiré de cette tradition pour créer, pour l’occasion, un Brunch thématique de Fête des Mères.

Pour le Wiltcher’s, la Fête des Mères se doit d’être aussi et surtout l’occasion de proposer un moment de repos où, pour une fois, les mamans se font servir ! A travers son Brunch thématique, le Café Wiltcher’s propose ce service, comme à sa bonne habitude, tout en luxe et volupté, tout en raffinement et sérénité. Le Brunch de la Fête des Mères se fera ainsi plus magique que jamais pour toutes les mamans accompagnées, ou pas, de leur petite ou grande famille.

Au programme de la douce Fête des Mères du Wiltcher’s

Pas de fête sans Champagne, sans musique en live et sans fleurs ! Les 14 mai et 4 juin, le Brunch traditionnel du Café Wiltcher’s, avec ses généreux buffets chauds et froids, son banc d’écailler et son demi homard servi à table, sa large sélection de fromages et de jolis desserts, sera ainsi rehaussé de petits « plus » spécialement imaginés pour les mamans.

Dès leur arrivée, une rose et une coupe de Champagne leur seront offerte. Alors que chaque dimanche, le brunch habituel du Wiltcher’s prévoit un « Kids corner » avec animation spécifiques pour les plus jeunes, le Brunch de la Fête des Mères proposera, à tous les enfants, un atelier floral. Entre 12 h30 et 15 h00, accompagné par une animatrice formée à l’art floral, les enfants pourront ainsi réaliser un bouquet personnalisé qu’ils pourront alors offrir à leur maman.

Autre idée spéciale Fête des Mères du Wiltcher’s, profitant de l’accès direct au Spa Aspria, les mamans seront tout aussi ravie de se voir offrir une trousse de miniatures de la marque Clarins au Spa Aspria pour tout soin * (voir conditions sur site aspria.com)

Le Wiltcher’s, un hôtel prestigieux pour un séjour de détente festive

Autre et dernière idée des plus séduisantes pour les mamans, pourquoi ne pas leur offrir une nuit à l’hôtel ? Là, chacun sera certain que sa maman pourra se poser en toute tranquillité et oublier son quotidien souvent surchargé pour ne penser qu’à se détendre.

Le Wiltcher’s propose un Package spécial Fêtes des Mères comprenant : une nuit en chambre double, petit-déjeuner au Café Wiltcher’s (ou, les 14 mai et 4 juin, Brunch spécial Fête des Mères avec supplément), un accès au Spa Aspria et un cadeau de la marque Clarins dans la chambre.

En pratique

Horaire du Brunch : de 12h30 à 15h00

Tarifs : Brunch de la Fête des mères : 105 €/adulte – 52,50 €/enfant - Offert jusqu’à 6 ans

Coupe de champagne, rose, atelier floral pour les enfants offerts. Kids Corner.