Les expériences amusantes et la convivialité sont au cœur de Spot Workshops

Une marketplace est une plateforme en ligne sur laquelle différents vendeurs peuvent proposer leurs produits ou services à des clients potentiels. C’est une sorte de rue commerçante virtuelle où les consommateurs peuvent trouver et comparer un large éventail de produits et marques, et où les vendeurs peuvent élargir leur portée et stimuler leurs ventes en accédant à un public plus large. L’avantage pour les consommateurs est de pouvoir choisir parmi un éventail de produits, services et marques proposés par différents vendeurs. Ils ont donc un choix plus large et peuvent comparer plus facilement avant de procéder à l’achat.

Pour les vendeurs aussi, il y a de nombreux avantages. Via la marketplace, ils bénéficient directement d’une plus grande portée sans devoir eux-mêmes consentir des efforts à cet effet. Dans la plupart des cas, c’est en effet la marketplace qui s’occupe du marketing pour générer autant de « trafic ». Souvent, les marketplaces proposent également des technologies qui aident ces vendeurs à traiter efficacement leurs commandes. Les services de paiement qu’une marketplace intègre en sont un bel exemple. En tant que vendeur, vous n’avez donc pas à mettre en place vous-même des systèmes de paiement complexes. Une marketplace prévoit en effet un module de paiement comme celui de Mollie, qui permet à un acheteur de régler son achat avec le moyen de paiement qu’il apprécie le plus et au vendeur, après retenue de la commission facturée par la marketplace, de recevoir immédiatement les sous sur son compte.

Une chouette marketplace, mais encore méconnue, est spotworkshops.be et spotworkshops.nl. Spot Workshops répond à ce qui reste actuellement un créneau inexploité. Ils sont l’« AirBnB pour les ateliers » et offrent une plateforme permettant aux fournisseurs d’atelier de se rassembler et ainsi de mieux atteindre les particuliers ou les entreprises. Ils proposent un large choix d’ateliers créatifs et récréatifs pour les particuliers comme une initiation à la poterie ou même un atelier sur le thème de la féminité. Vous pouvez suivre certains des ateliers à distance depuis votre PC, mais si vous préférez quelque chose de plus actif, il y a aussi des ateliers que vous pouvez suivre en direct, individuellement ou avec un groupe d’amis.

Pour les entreprises aussi, Spot Workshops est the « marketplace » to be. En effet, de nombreuses activités de team-building amusantes sont proposées comme des ateliers de lancement de hache, de préparation de cocktails et mocktails ou encore de poterie. L’inspiration ne manque pas pour réaliser une activité sympa et originale entre collègues. Spot Workshops a également bien compris l’importance de proposer à ses clients différents moyens de paiement de confiance. Pour ce faire, la plateforme a fait appel à Mollie, l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe. Grâce à cette collaboration, les clients peuvent payer en ligne par bancontact, carte de crédit et PayPal ou scanner facilement un code QR à l’écran avec leur application bancaire. Mais Spot Workshops et Mollie facilitent aussi la vie des fournisseurs d’ateliers. Grâce à la technologie Mollie, les fonds générés par les ateliers sont en effet directement versés sur le compte du fournisseur indépendant sans administration complémentaire. « Les expériences amusantes sont au cœur de notre plateforme. Cela ne s’applique pas uniquement aux participants d’atelier ; nous voulons également soulager les fournisseurs d’atelier dans toute l’administration et le marketing autour du workshop. Grâce à Mollie, nous pouvons offrir à nos participants et à nos fournisseurs d’atelier une grande convivialité », déclare Sientje, fondatrice de Spot Workshops. « Le traitement des paiements est un aspect très important des marketplaces. Ce doit être fluide, pouvoir intégrer la flexibilité nécessaire et être plug-and-play. Après un examen approfondi au lancement de notre marketplace, il est vite apparu que Mollie était très avancée en proposant cette solution à des plateformes et marketplaces. Cela vous permet évidemment d’économiser énormément de travail et l’équipe de Mollie se tient à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi assurer le bon déroulement des paiements vers plus de 400 fournisseurs d’atelier. »