Marco Mengoni sous le charme du public belge: «J’avais un peu l’impression d’assister à un concert en Italie, il chantait quasiment toutes mes chansons»

Cette année, c’est avec « Due Vite » que Marco Mengoni défend l’Italie. Une chanson avec laquelle il a gagné -et pour la deuxième fois de sa carrière- la 73e édition du Festival des chansons italiennes de Sanremo, une véritable institution dans la Botte et l’une des émissions les plus suivies sur la Rai.

Deux ans après Maneksin, l’Italie veut (et peut) à nouveau rêver de l’Eurovision. Cité comme l’un des favoris du concours, Marco Mengoni représentera son pays sur la scène de Liverpool le 13 mai prochain. Un back to back pour le chanteur, dix ans après une première participation qui l’avait vu terminer 7ème avec son titre « L’Essenziale ».

À 34 ans, l’homme se dit « plus vieux, plus grand ». Comprenez plus mature pour se focaliser sur ce qui l’importe : transmettre sa musique au public. De passage en Belgique pour un concert sold-out à l’Ancienne Belgique, Marco Mengoni se livre en toute simplicité et décontraction. Pas de « vous », l’homme veut que tout le monde se sente à l’aise.

C’était un bon début oui. Ça a été le commencement de ce qui m’a permis d’arriver jusqu’ici. Selon moi, cela a été un bon tremplin qui doit cependant être maintenu. Il faut travailler pour maintenir le succès et fidéliser. Il faut s’assurer que les fans suivent ton parcours et évoluent avec toi.

La suite du parcours, c’est aussi Sanremo. Impossible de parler de ta carrière sans l’évoquer.

Oui je l’ai fait trois fois. Une première fois en 2010. Puis, en 2013, je le gagne pour la première fois. Cela m’a permis d’aller à l’Eurovision. Et cette année, dix ans après, je suis retourné à Sanremo. C’était une chose inattendue. Je ne m’attendais absolument pas à de nouveau gagner. Le casting était très relevé.

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas ce Festival, peux-tu expliquer ce qu’il représente en Italie ?

Pour les Italiens, Sanremo, c’est une institution. C’est une scène très importante et c’est précisément pour cette raison que j’étais perplexe, que j’ai douté avant d’y aller. Parce que ça peut te faire du bien comme tu peux tout rater à cause d’un détail. En plus, j’avais une carrière qui me comblait, j’étais très content de ce que j’avais déjà fait. C’était donc un test avec une possibilité de me tromper. Je pouvais arriver avec un morceau qui n’allait pas être compris ou perçu de la bonne manière. On peut aussi faire des erreurs lors des représentations car, contrairement à l’Eurovision, on se produit quatre soirs sur cinq au Festival Sanremo.

Et donc, à dix ans d’intervalle, tu gagnes deux fois Sanremo et participe deux fois à l’Eurovision. Tu ne sembles pas connaitre la défaite !

Je ne sais pas si on peut parler de « défaite ». C’est sans aucun doute très beau qu’une chanson touche autant de personnes. Je suis vraiment content de ça et je crois avoir déjà eu ma victoire personnelle. Parce qu’après Sanremo et en allant à l’Eurovision, beaucoup de journaux et de personnes, même à l’étranger, ont eu des réactions positives par rapport à mon morceau. Pour moi, ça, c’est déjà une grande victoire. Donc je dirais que, comme à Sanremo, j’arrive à l’Eurovision pour me divertir et faire de la musique. Je ne veux pas penser au classement ; à la première place, la seconde, la troisième ou la dernière.

Pourtant, tu es cité comme l’un des favoris cette année. Tu espères quand même faire mieux que la 7ème place de 2013 ?

Je ne sais pas. Je n’aime pas les numéros. C’est la beauté de l’expérience qui importe, la victoire de transmettre le message de la chanson à un maximum de personnes.

Pas d’objectif donc ?

Non. L’objectif, c’est de me divertir. Parce qu’avec la compétition, il y a de la jalousie qui se crée. Je ne veux surtout pas entrer dans cet engrenage.

Peux-tu nous parler un peu plus de « Due Vite », la chanson que tu défendras à l’Eurovision ? Parce que, malgré ce que l’on peut penser, cette balade ne parle pas vraiment d’une relation entre deux personnes.

À vrai dire, tout le monde peut ressentir ce qu’il veut dans une chanson. On peut donc comprendre, dans « Due Vite », qu’il s’agit d’une relation entre deux personnes. Mais en vérité, le morceau a été écrit pour parler d’une relation avec soi-même. Il y a le monde du rêve, la partie la plus intime profonde de notre conscience, et une autre partie, celle de la vie normale.

Notre esprit est une machine parfaite et dans la vie de tous les jours, notre cerveau a souvent tendance à mettre de côté les choses qui peuvent peut-être faire plus mal, les émotions plus profondes. Lorsque nous nous endormons, dans nos rêves, tout ressort. Il est donc scientifiquement prouvé que nous activons des parties du cerveau qui servent uniquement à gérer les émotions. C’est ce que j’ai voulu (un peu) décrire. Mais dans ce morceau, il y a beaucoup de messages différents. Le fait, par exemple, de ne pas avoir peur des moments d’ennui et de ne pas avoir peur de perdre du temps, donc de parfois refuser une soirée à parler avec vos amis ou avec des personnes que vous aimez, que vous pouvez faire des erreurs et que les erreurs font autant partie de nos vies que les choses que nous faisons bien.

L’évolution, la version plus mature de « L’essenziale » ?

Il y a une grande différence entre les deux morceaux. « Due Vite » est une chanson plus intime alors que « L’essenziale » se voulait un peu plus altruiste, c’est-à-dire qu’elle parle aux autres, elle parle du futur en prenant le passé pour se reconstruire par le biais de la mémoire et donc, du souvenir. « Due Vite », c’est un chemin de reconstruction et d’équilibre que l’on trouve dans la vie. Mais, et surtout, elle est beaucoup plus introspective que « L’essenziale ». « L’essenziale » est plus ouverte je dirais. Après, bien sûr que les deux chansons ont des points en commun.

Je posais cette question car finalement, en dix ans, il y a forcément eu des changements dans ta musique, dans la vision de ta carrière ?

Je crois que, déjà en trois jours, on change complètement de goûts ou de directions. Après, j’ai la chance de faire un métier qui me permet de rencontrer de nombreuses personnes, de me rendre énormément à l’étranger et donc, à travers tout ça, de connaître des cultures différentes. Ça influence ensuite ta manière de voir ta musique, ta vie, et cætera et cætera. Donc en dix ans, tout ça change en peu de jours, en peu de semaines… En dix ans, le changement est radical parce qu’il y a beaucoup d’expériences dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc je dois avouer que pendant ces dix années, j’ai acquis de nombreux outils pour pouvoir affronter les défis futurs. C’est pour cela que je dis être arrivé à Sanremo et aller à l’Eurovision sans pression, sans peur. Parce que je fais quelque chose de beau. Je ne fais pas des opérations de chirurgie à cœur ouvert dans un hôpital. Je fais de la musique, c’est l’une des plus belles choses. Donc l’anxiété se détache parfois de l’émotivité. Je préfère pleurer sur scène plutôt qu’être angoissé ou d’avoir la pression avant de monter dessus. Qui plus est, je crois qu’arriver à l’Eurovision cette année est une bonne chose au regard de la situation en Europe. Je veux dire que c’est une bonne chose que des pays s’unissent pour une raison. C’est pour ça que je n’aime pas parler de compétition, parce que même si la compétition est saine, elle apporte toujours son lot de jalousie, de négativité. Et je crois qu’en ce moment, l’Europe a surtout besoin de paix et d’équilibre. Pourquoi ne pas le trouver dans la musique ?

Si quelqu’un découvre Marco Mengoni à travers l’Eurovision, et donc « Due Vite », quelle autre chanson de ta discographie lui conseillerais-tu d’écouter pour découvrir ton univers ?

Alors, j’ai une réponse à cette question parce que, fort heureusement, je travaille dessus depuis deux ans. « Materia » est une trilogie de disques qui dit exactement cela. Elle raconte trois choses différentes mais qui font partie de la même personne et, donc, de la même carrière. J’ai créé cette trilogie pour décrire tout ce que j’aime musicalement parlant. Donc si quelqu’un ne me connaît pas, il doit écouter l’un de ces trois disques.

Mais s’il n’en fallait qu’une seule ?

Je devrais en choisir une pour chaque disque (Rires) Il y a « Due Vite », qui fera évidemment partie du dernier album, puis « Cambia un uomo » du premier volet et du deuxième, là c’est un plus compliqué. Peut-être « Ancora una Volta ». C’est une chanson à laquelle je suis très attaché et ça me plairait que de nouvelles personnes l’écoutent.

Après l’Eurovision, le nouvel album donc…

Oui, « Materia (Prisma) » sort le 26 mai prochain. Après l’Eurovision, on sort le nouvel album et puis on commence directement les répétitions pour les concerts dans les stades (Marco Mengoni sera en tournée en Italie jusqu’au 15 juillet, NDLR*).

Et le repos dans tout ça ?

Jamais (rires). (En chantant) « Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai ». Hé (sic), cette année c’est comme ça. Peut-être que j’en prendrai tout de même un peu en août.

Pour terminer, revenons sur ta performance sur la scène de l’Ancienne Belgique ce mardi 25 avril. Une salle qui était comble pour ton troisième passage chez nous. Tu t’attendais à un tel accueil du public belge ?

Je crois que 2023, c’est pour moi l’année des surprises. Il s’est passé des choses auxquelles je ne m’attendais pas. Et l’énergie qui se dégage de l’accueil de « Due Vite » et des concerts « pré-Eurovision » en fait partie. Sur la scène de l’Ancienne Belgique, c’était magnifique. J’avais un peu l’impression d’assister à un concert en Italie. Le public chantait quasiment toutes mes chansons.

On peut donc s’attendre à un autre concert en Belgique prochainement ? Dans une salle plus grande ?

Et pourquoi pas ? C’est certain que ce ne sera pas le dernier concert que je ferai en Belgique. C’était avant tout un échauffement pour l’Eurovision mais ensuite, nous ferons probablement quelque chose. Il fait encore bon en Belgique en octobre ?