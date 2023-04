«Mes parents pensaient que j’étais homosexuel»: ce plaisir d’Ahmed Sylla qui a remis en cause sa sexualité

Humoriste à succès, Ahmed Sylla est drôle et n’a plus grand-chose à prouver. Avant d’être connu, il répétait chez ses parents. Ceux-ci ont remis sa sexualité en question pour des répétitions fort peu communes…

Ahmed Sylla est passé par tous les personnages et rôles possibles que cela soit à ses débuts dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » sur France 2 présentée par Laurent Ruquier ou dans ses one-man-show. Parmi ses personnages, des rôles de femmes très clichés et exagérés que le comédien affectionne tout particulièrement : « J’ai toujours aimé me déguiser en femme. C’est quelque chose que j’aime faire. Ma première fois sur scène, je me suis déguisé en femme et ça m’a libéré d’un truc. Je pouvais être une femme sur scène sans problème ! »

Sa passion peu commune pour le déguisement féminin a semé quelques doutes dans l’esprit de ses parents : « Ils pensaient que j’étais homosexuel. Ils voyaient me déguiser et adopter des mimiques féminines. Mais j’aime les femmes depuis toujours et je sais que je suis hétéro. Voilà », confie-t-il à Ciné-Télé-Revue.