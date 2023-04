MG Health Care fait à nouveau appel au crowdlending pour construire un centre d’accueil pour personnes en situation de handicap, à Verviers

MG Health Care gère actuellement 3 centres qui accueillent au total une centaine de résidents. « La demande d’accueil et de logement pour personnes en situation de handicap est forte dans notre pays car les logements adaptés sont très peu nombreux. La raison d’être de notre entreprise est de contribuer le plus possible, à notre échelle, à améliorer la situation », déclare Ioannis Gournis, Directeur de MG Health Care.

Le précédent projet de MG Health Care, cofinancé via BeeBonds en novembre dernier, avance comme prévu. La résidence service Chemin de la Caracole, dans le sud de Namur, est en cours de construction et accueillera dans quelques mois 80 adultes en situation de handicap mental.

« Suite à cette expérience très convaincante, nous proposons aujourd’hui aux investisseurs de nous aider à construire un centre d’accueil à Verviers. Il s’agit d’un prêt très court de seulement 1,5 an car les travaux ont déjà commencé », ajoute Ioannis Gournis.

Les travaux du projet Rue du Prince sont réalisés par Olympus Immo, qui a acquis le terrain en 2020, obtenu le permis de bâtir en 2021 et entamé les travaux de construction en 2022. MG Health Care SRL (porteur du projet) et Olympus Immo SRL (détentrice actuelle du terrain) appartiennent toutes deux au groupe Mélotte. Tout comme Verviers Santé SRL qui sera, à terme, l’exploitant des lieux.

« Olympus Immo sera acquise par MG Health Care grâce à un crédit bancaire et à une partie du crowdlending BeeBonds. La levée de fonds, dont le rendement sera de 8% brut annuel, contribuera aussi à refinancer une partie des travaux. Après la réception provisoire des bâtiments, fin 2024, Olympus Immo sera vendue à une société tiers qui a fait une promesse d’achat (la cession se fera via un ‘share deal’, pour un montant de EUR 6 millions hors frais de transaction). Et le financement obligataire sera remboursé le même jour », explique Joël Duysan, CEO de BeeBonds.

Le centre d’accueil offrira aux résidents porteurs d’un handicap un cadre de vie qualitatif et adapté à leurs besoins spécifiques. Il répondra aussi aux dernières normes énergétiques et sanitaires, et fournira un cadre de travail fonctionnel au personnel d’encadrement.

Quelques chiffres clés sur le handicap

1 adulte européen sur 4 est porteur d’un handicap (87 millions de personnes) https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/disability-eu-facts-figu...

En Belgique, 597.253 personnes ont une reconnaissance de leur handicap auprès du SPF Sécurité sociale Direction générale Personnes handicapée.

230.703 personnes âgées de moins de 65 ans reçoivent chaque mois une allocation de remplacement de revenus et/ou d’intégration(ARR/AI).

L’AVIQ, chargée des agréments et des subventions des différents services d’hébergement en Wallonie, dénombre 399 services agréés pour 12.756 bénéficiaires. www.aviq.be/sites/default/files/documents_pro/2022-10/Rapport-activités-2021.pdf

Détails de la levée de fonds

Elle s’adresse aux investisseurs privés et aux personnes morales.

Les investisseurs intéressés trouveront toutes les informations pratiques sur le site de BeeBonds : www.beebonds.com/projets/

L’objectif est d’atteindre 980.000 EUR au maximum, prêtés pour une durée de 1,5 ans, avec un rendement annuel brut de 8%.

La levée de fonds servira à cofinancer la construction du centre d’accueil de 40 adultes en situation de handicap. Plus précisément, elle financera l’acquisition de Olympus Immo SRL (détentrice du terrain) par MG Health Care SRL (porteur du projet) – toutes deux filiales du groupe Mélotte – et le refinancement d’une partie des travaux.

Le ticket d’entrée de la levée de fonds est de 500 euros.

L’émetteur

MG Health Care SRL est une filiale du groupe Mélotte, spécialisée dans le secteur de l’accueil de personnes handicapées. Reconnue par l'AVIQ (organisme wallon chargé des agréments et des subventions des établissements d’hébergement pour personnes handicapées), elle gère déjà 3 centres accueillant au total une centaine de résidents.