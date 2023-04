Welexit lance MyLittleLawyer.be, la première intelligence artificielle spécialisée en droit belge, pour obtenir des réponses claires en 30 secondes

La startup belge Welexit lance MyLittleLawyer.be, le premier chatbot spécialisé en droit belge ! Elle met ainsi l’intelligence artificielle au service des justiciables, en leur permettant de consulter gratuitement leur « avocat de poche » à tout moment et d’obtenir des réponses fiables en quelques secondes. « Je n’ai pas assez d’argent pour payer ma facture d’énergie ce mois-ci, qu’est-ce que je risque ? » ; « Je me suis disputé avec mon voisin. Il me menacé d’un procès, ça me fait peur. Est-ce que je dois aussi prendre un avocat et comment faire ? » ; « Je veux déménager. Comment l’annoncer à mon propriétaire ? »

D’innombrables questions relatives au domaine juridique surgissent chaque jour et sont susceptibles de toucher chacun d’entre nous. Malheureusement, la plupart des personnes se sentent démunies face à ce type de situations. Ce qui les poussent soit à ne rien faire, quitte à ne pas faire valoir leurs droits, soit à agir de manière inappropriée et préjudiciable par la suite. Près de 60% des 18-40 ans disent n’avoir jamais eu recours aux services d'un avocat selon une étude menée par Welexit en mars 2023 auprès de 500 résidents belges. Et on estime que plus de 80% des besoins juridiques ne sont pas traités .

Un « avocat de poche » gratuit

Pour diminuer le stress face à un problème juridique et apporter une réponse qui permette d’y voir plus clair, Welewit lance MyLittleLawyer.be, le premier chatbot spécialisé en droit belge (www.mylittlelawyer.be ; www.monpetitavocat.be) et en libre accès ! « Sur base de l’intelligence artificielle la plus avancée dans notre domaine, nous avons développé un chatbot spécialisé en droit belge (ce qui n’est pas le cas de ChatGPT), sous la forme d’un petit personnage à qui vous pouvez poser toutes les questions qui vous tracassent et obtenir des réponses fiables instantanément », explique Yizhaq Kricheli, CEO et cofondateur de Welexit. « L’angoisse vient surtout du fait d’être dans le brouillard. Une fois que vous comprenez ce qui vous arrive grâce à MyLittleLawyer.be, qui vous l’explique dans un langage courant, vous êtes plus à même de réagir avec la tête froide. Soit vous avez directement l’information dont vous aviez besoin et ça s’arrête là, Soit vous avez besoin d’un avocat et vous pourrez lui expliquer plus clairement votre situation. Cela fera gagner du temps aux deux parties Le but n’est bien entendu pas de supprimer le métier d’avocat mais de faciliter le travail de ces derniers en débroussant et en cadrant le problème. Et de ce fait, nous espérons rééquilibrer le rapport de force au sein de la société » En 2021, la justice belge a enregistré plus de 1 million de nouveaux litiges . L’intelligence artificielle au service de l’humain Welexit offre gratuitement l’accès à MyLittleLawyer.be. Il suffit juste de s’enregistrer sur le site, de manière à être averti des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées dans les prochaines semaines. MyLittleLawyer.be vise d’une part à éviter des dépenses inutiles à ses utilisateurs lorsque des réponses peuvent être directement apportées à des questions simples ne nécessitant pas l’intervention d’un avocat. Et d’autre part à éviter des pertes de temps aux avocats qui découvrent régulièrement qu’après analyse du dossier, il n’y a en fait pas de suite à y donner. « Notre philosophie est vraiment de mettre l’intelligence artificielle au service de l’humain. Nous voulons rendre la justice accessible à tous. Il n’est pas acceptable que la plupart des gens se sentent démunis parce qu’ils nesavent pas où trouver l’information ou parce qu’ils n’ont pas les moyens de se défendre », déclare Yizhaq Kricheli. MyLittleLawyer.be offre aussi une solution concrète à ceux qui veulent contacter un avocat suite à leur conversation avec le chatbot. Il leur suffit de cliquer sur le bouton « parler à un humain » pour fixer une consultation avec un avocat spécialisé dans le bon domaine de droit, en ligne ou à son cabinet pour seulement 29€. Et ce via la plateforme de Welexit. À la recherche de partenaires