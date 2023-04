Révolution au Grand Prix de Francorchamps: il faudra réserver ses places... de parking, «la survie de la course en dépend»

Si le Grand Prix de Francorchamps est considéré comme l’un des plus beau du monde, ce n’est pas pour rien. Le cadre est magnifique, le tracé parfait et la météo, quand elle permet la tenue de la course, garantit souvent des rebondissements spectaculaires. Mais il y a un hic. L’accès n’y est pas forcément facile, de même que le parking. Les communes de Stavelot et Malmedy ont pour objectif de changer cette situation.

La police estime en effet que l’on pourrait accélérer l’entrée des véhicules dans les parkings. L’idée est donc de demander aux gestionnaires de mettre en place une plateforme en ligne via laquelle on peut réserver sa place. La police et la commune de Stavelot estiment que si l’on a son ticket à l’avance, on perdrait moins de temps sur place donc on se garerait plus vite et il y aurait moins de bouchons sur la chaussée.