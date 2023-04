«Nous devons être unis si nous voulons qu’Olivier Vandecasteele rentre rapidement à la maison», rappelle Alexander De Croo après une conversation téléphonique avec le président iranien

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la libération d’Olivier Vandecasteele était imminente. Notre pays a officiellement demandé le transfert du Belge le 18 avril, tandis que l’Iran a demandé la même chose pour Assadollah Assadi, le faux diplomate iranien qui est emprisonné dans notre pays après avoir été condamné pour son rôle dans un attentat terroriste déjoué à Paris. Depuis la semaine dernière, un traité permet aux prisonniers belges en Iran de purger leur peine dans leur pays d’origine et vice-versa.

La Belgique « examine » actuellement la demande de M. Assadi, a déclaré M. De Croo dans l’hémicycle jeudi, où il a reçu des questions de Vicky Reynaert (Vooruit), Malik Ben Achour (PS), Els Van Hoof (CD&V), Michel De Maegd (MR), Jasper Pillen (Open VLD) et Peter De Roover (N-VA). Mais il n’est pas encore question d’un échange imminent avec Vandecasteele, ont déjà souligné mercredi les ministres de la Justice et des Affaires étrangères Vincent Van Quickenborne et Hadja Lahbib.