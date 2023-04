Heureuse nouvelle pour Noa Lang: le joueur du FC Bruges est devenu papa pour la première fois! (photo)

Heureuse nouvelle pour Noa Lang, qui est devenu papa pour la première fois à 23 ans, quelques jours après avoir arraché la qualification pour les Playoffs 1 avec le FC Bruges. Sa compagne Blossom Blue a donné naissance à Navy Livai Lang ce mardi.

« Il n’y a pas de mot pour décrire ce que je ressens », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Je suis tellement heureux et reconnaissant que Dieu nous ait gratifiés de ta présence, mon fils. Devenir ton père est la plus grande chose que j’ai accomplie dans ma vie et je suis prêt à t’aider à devenir l’homme que tu souhaites être. »