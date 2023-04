La sixième édition de Scène de villages revient le 20 mai à l’est du Brabant wallon!

Depuis 2017, la tournée culturelle Scène de villages amène culture et convivialité au cœur des villages de l’est du Brabant wallon. Des spectacles d’art de la rue, de cirque, de théâtre, de danse, de musique composent une programmation à destination d’un public familial (mais pas que), et qui varie d’une escale à l’autre.

En investissant l’espace public avec une programmation culturelle, Scène de villages met en valeur le patrimoine local. Qu’il s’agisse de bâtiments, de traditions, de producteur·rices, de comités, d’associations ou d’artistes locaux, Scène de villages a à cœur de s’inscrire dans la vie du village qui l’accueille et de mettre en lumière les ressources locales. En allant à la rencontre des citoyens sur leur lieu de vie et en proposant des événements gratuits, Scène de villages tient à faciliter la rencontre entre voisin·es et contribue à l’accès à la culture pour tous.