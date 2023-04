Conflit social chez Delhaize: les syndicats bloquent à nouveau le centre de distribution de Zellik

Ils protestent contre les projets de corporatisation des 128 magasins de l’entreprise et les suppressions d’emplois qui en découlent au siège.

Plus tôt dans la journée, vers 9 heures, le blocage précédent par les membres et le personnel du syndicat avait seulement pris fin. Il s’agissait alors d’une action spontanée, affirment les syndicats. Delhaize avait fait appel à un huissier et à la police locale. Cette action de filtrage avait commencé à 15 heures le mercredi après-midi, pendant laquelle seuls quelques camions par heure chargés de denrées fraîches pouvaient partir vers les magasins.