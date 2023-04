Du changement et des nouveautés pour la 40e édition du Jogging de Verviers

La 40e édition du Jogging de Verviers aura lieu le dimanche 18 juin. Pour l’occasion, plusieurs parcours de marche feront leur apparition, ainsi que les organisateurs l’ont annoncé ce jeudi. Concrètement, trois parcours (5, 7 et 10 kilomètres) seront proposés « pour ceux qui ne courent pas et qui désirent participer à l’événement ».

Pour ce qui est de la course à pied à proprement parler, un gros changement intervient pour cette 40e édition : le parcours de la course reine sera en effet allongé d’environ 1 kilomètre, passant de 13 à 14 bornes. « Le parcours doit être modifié à cause des travaux avenue Müllendorf et est par conséquent un peu allongé », annoncent les organisateurs, précisant que le nouveau tracé sera « bientôt dévoilé ».