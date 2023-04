«Le flou total demeure»: toujours pas de noms pour les bénéficiaires des bonus pensions, le PTB dénonce un manque de transparence

Si la règle contenue dans les différents règlements des parlements belges permet le dépassement du plafond légal de la pension des députés, tous ne l’atteignaient évidemment pas. Il fallait pour cela que le cumul de la pension de député et de celles d’autres fonctions exercées au cours de la carrière permette d’atteindre les 9.375 euros brut par mois dont on parle ici.

En Flandre, on parle d’une quinzaine de députés. Et en Wallonie ? Personne ne peut le dire jusqu’à présent. Une situation qui a le don d’énerver le PTB. « Depus une semaine, on ne sait toujours rien, ni sur les montants, ni sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ce mécanisme », s’énerve le chef de groupe, Germain Mugemangango. « Pour rappel, le dépassement de 20 % du plafond représente 1500 euros brut, soit, à lui seul, un montant plus élevé que la pension de 44 % des Belges selon les chiffres du SPF Pension ! C’est tout à fait déraisonnable. Alors que le parlement wallon est remis en cause par une série d’affaires ces derniers mois, comment se fait-il qu’aucun élément concret ne soit apporté et que soit maintenue cette opacité ? »