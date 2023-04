Expérience inédite en Belgique: la Ville de La Louvière se porte candidate pour correspondre au label de bonne gouvernance de l’UE

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Notre Ville a fait de la gouvernance l’un de ses enjeux de mandatures et notre ambition et de tendre vers l’excellence », commente le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert. « D’initiative, nous souhaitons nous lancer dans une démarche à long terme, accompagné d’experts afin de faire un état des lieux, d’imaginer la manière avec laquelle nous pourrions nous améliorer, et de nous faire certifier par la suite par le Conseil de l’Europe à travers son label de bonne gouvernance ELoGE ».