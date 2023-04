«Black Mirror» revient pour une saison 6: le casting promet du lourd! (vidéo)

« On vous aura fait douter. On vous aura fait patienter. La série primée aux Emmys revient. » Voilà les phrases affichées dans cette première bande-annonce. C’est à la surprise générale que la série culte de Netflix revient pour une sixième saison avec un casting 5 étoiles. C’est dans une bande-annonce inattendue que cette nouvelle saison se révèle sans trop en dire non plus…

On aperçoit avant tout le visage d’Aaron Paul (alias Jesse Pinkman dans « Breaking Bad »), mais aussi Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman… Bref, la liste est longue et très qualitative.