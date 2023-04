Tensions chez Sligro: un préavis de grève déposé, le site de Liège sera le premier «à passer à l’action» ce vendredi

L’entreprise néerlandaise, qui a récemment racheté neuf des onze magasins Metro, possède en outre des sites qui lui sont propres à Anvers, Rostelaar (près de Louvain), Gand et Liège. Elle y emploie environ 500 personnes. La grève de vendredi ne concerne cependant que l’installation de Herstal, où travaillent quelque 70 collaborateurs.

« Aujourd’hui, les syndicats constatent que le groupe néerlandais Sligro (…) recherche sans cesse l’augmentation de ses parts de marché (et donc de ses bénéfices), en étendant son empire en Belgique sous le nom de Sligro Food Group Belgium et surtout en faisant fi de la situation des travailleuses et travailleurs », expliquent la FGTB, la CSC et la CGSLB dans un communiqué commun.