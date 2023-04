Un investissement de trois millions d’euros pour brasser la bière de Gembloux à Gembloux

De 2019 à 2022, les bières de la société Gembloux.beer ont été brassées à Charleroi. Grâce à un investissement de trois millions d’euros, la brasserie universitaire a rejoint le campus de Gembloux Agro-Bio-Tech et va pouvoir doubler sa capacité de production.

Gembloux.beer a inauguré ce jeudi ses nouvelles installations sur le campus Agro-Bio-Tech-ULiège. Un investissement de trois millions d’euros pour notamment rénover un ancien laboratoire de recherche, adjoindre une extension en bois et le doter de tout l’équipement nécessaire. « Le chiffre d’affaires est d’un million d’euros », a expliqué Luc Minne, administrateur délégué de la société. « La capacité de production actuelle est de 3.200 hectolitres par an et sera portée d’ici deux à trois à 7.000 hectolitres. »