Les meilleures activités pour profiter du premier long week-end de mai en Brabant Wallon

Cette année, la fête du travail tombe un lundi ! Le mois de mai débute donc avec un long week-end. Et même si la météo annoncée n’est pas vraiment printanière, il n’y a pas de raison pour ne pas en profiter. Le Brabant wallon vibrera au rythme des festivals, activités insolites et balades dans les plus beaux quartiers de la province. Vous n’êtes pas inspirés ? Voici une sélection d’événements et activités pour occuper vos trois jours de détente.