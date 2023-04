«Zéro chômeur de longue durée» à Frameries: les projets de formation du CPAS recevront plus de 2,5 millions de fonds européens

Emploi, formations… De nombreux projets de Mons-Borinage vont bénéficier de fonds européens, voici lesquels Jeudi, le gouvernement wallon a validé la sélection des projets retenus dans le cadre du 1er appel à projets publics de la programmation des fonds européens 2021-2027. Au total, 688 projets ont été sélectionnés en Wallonie.Voici lesquels chez nous.

De nombreux projets concernent la mise à l’emploi. - Photo prétexte Belga

Ces projets représentent un investissement total de 1,357 milliard d’euros en Wallonie. Voici les projets retenus à Mons-Borinage.

– L’espace des possibles dourois, lancé par le CPAS de Dour, reçoit un budget de 1.598.837 €. Il vise l’orientation professionnelle, la préparation à l’emploi, la préformation et la socialisation.

– Le CPAS de Mons reçoit 866.918 € pour des modules de formation liés au recyclage des encombrants dans sa recyclerie. L’idée est de préparer et/ou former des travailleurs. Le CPAS montois reçoit aussi plus de 3 millions d’euros pour son projet MIEF (Mons Inser Emploi Formation). Sans oublier 180.675 € pour son accompagnement intitulé « Devenir parents ».

– L’entreprise Avomarc reçoit 464.545 € pour l’accompagnement à l’auto-création d’emploi (l’entrepreneriat, etc)

– Le centre interculturel de Mons et du Borinage reçoit 563.265 € pour Acces’Im Job, qui vise la mise à l’emploi.

– Le CPAS de Boussu reçoit 506.500 € pour AQTER, son action qui traite l’emploi par la réinsertion

– Le CPAS de Frameries reçoit plus de 2 millions d’euros pour Annov’actions 7080 qui vise la mise à l’emploi. « Le projet vise à développer une initiative « territoire zéro chômeur de longue durée » sur les zones d’habitat social de notre commune ». Le CPAS framerisois reçoit aussi près de 306.000 € pour Elementerre, son projet de formation en maraîchage bio et plus de 6 millions d’euros pour le projet « territoire zéro chômeurs de longue durée ».

– Droit et Devoir ASBL reçoit 415.728 € pour son circuit découverte des métiers techniques de la valorisation des déchets en ressources. L’association reçoit aussi plus de 523.000 € pour former à « de nouvelles compétences technologiques pour l’avenir professionnel des jeunes ». Et enfin près de 363.000 € pour la formation d’écrivain public numérique.

– Le CPAS de Colfontaine lance aussi l’initiative de territoire zéro chômeurs de longue durée : il reçoit un montant de 2,87 millions d’euros.

-Pour Technocité, plus d’1,48 million d’euros sont alloués au projet digiNOV, des modules de formation dans le domaine du numérique. Technocité reçoit aussi près de 296.000 € pour son projet digiXR.

– Le théâtre du Copion reçoit plus de 214.000 € pour son projet « En action vers l’inclusion », des modules de formation.

– Deux fois 117.000 € pour FORIES, le pôle académique du Hainaut, pour l’accompagnement des étudiants.

– L’UMons reçoit aussi près de 315.000 € pour son projet U_START et 149.035 € pour ACCARE UMons, qui vise l’accompagnement d’adultes en reprise d’études. Mais aussi près de 201.000 € pour Mob’In, le projet de mobilisation inclusive et plus de 106.000 € pour ses « ateliers créactifs XR ». Pour sa formation en alternance en urbanisme, un master dans le domaine « Art de bâtir et urbanisme », l’université reçoit 607.417 €.

– La Helha reçoit à son tour plus de 136.000 € pour formalter_HELHA, son projet qui veut organiser, dans le bassin de Charleroi, un Bachelier Technologue de Laboratoire Biopharmaceutique en alternance en septembre 2022.

– La Maison de l’Entreprise reçoit plus de 193.000 € pour l’accompagnement des étudiants entrepreneurs.

– Le centre régional d’éducation et de services reçoit 289.000 € pour l’aide à l’inclusion sociale d’enfants en bas-âge en situation de précarité par l’accompagnement intensif de leurs parents.

– Enfin, la Mission régionale pour l’Emploi de Mons-Borinage reçoit plus d’un million d’euros pour ses projets A.L.A.D.In et J.A.S-M.In.E, des accompagnements pour l’insertion à l’emploi.

Et ce ne sont que les projets qui pourront bénéficier du Fonds social européen ! D’autres projets encore bénéficieront de fonds FEDER. Parmi ceux-ci, de nombreux projets de l’UMons, des intercommunales IDEA et HYGEA, de la SPAQUE et de la Maison de l’Entreprise.

« L’objectif de l’Union européenne est de corriger les déséquilibres entre les régions d’Europe et de renforcer la cohésion économique et sociale. Le Fonds européens de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE+) sont deux leviers financiers de la politique de cohésion de l’UE. Ils permettent de financer de nombreux projets concrets aux quatre coins de l’Europe, et notamment en Wallonie. Les projets retenus font l’objet d’un cofinancement, c’est-à-dire d’un financement de l’UE, de la Wallonie (ou de la FWB ou de la COCOF en fonction du type de projet) et des opérateurs sélectionnés.