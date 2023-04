Les seniors de Forest vont slamer au Théâtre national de Bruxelles

Mise en scène par Joëlle Sambi, la « Constellation des Zinneke » est perçue comme une poésie avec des paroles puissantes, simples et performatives. « Pour changer le monde, il faut bien dire ce qui ne va pas. » C’est cette affirmation collective qui est le moteur du spectacle. Pendant plusieurs mois, quelques poétesses en herbe membres de deux structures sociales « Bia Bouquet » et « L’Autre lieu » ont réfléchi, écrit et déclamé autour de la joie et de la colère.

« Les personnes âgées sont bien placées pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Si on prenait le temps de les écouter davantage, la société serait meilleure, plus juste, plus solidaire. Je suis ravie qu’elles aient choisi aujourd’hui de s’adresser à nous grâce à l’art du slam et heureuse de voir notre service Seniors déployer tant d’énergie et de professionnalisme pour mener ce projet à bien », commente Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre de Forest, également en charge des Seniors.