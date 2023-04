La CSC-Enseignement se prononce demain sur son maintien au sein du Pacte d’excellence

La CSC-Enseignement compte une dizaine de fédérations régionales au total, et les positionnements ne sont pas partout identiques.

« La fédération de Liège a toujours un avis plus tranché que les autres », relativisait toutefois jeudi Roland Lahaye, le secrétaire-général de la CSC-Enseignement, interrogé par Belga.

La CSC-Enseignement est le seul syndicat à encore officiellement siéger au sein du comité de concertation du Pacte pour un enseignement d’excellence.

Les syndicats socialistes (CGSP-Enseignement et Setca-SEL) et libéraux (SLFP et Appel) en ont claqué la porte le mois dernier.

Ils entendaient dénoncer de la sorte la volonté du gouvernement d’adopter une nouvelle procédure d’évaluation des enseignants, laquelle pourrait conduire en bout de processus à licencier des profs jugés insatisfaisants.