Des porte-clefs et des tours de cou aux couleurs de la Pucelette de Wasmes

Alteria est une entreprise de travail adapté installée rue Grande à Colfontaine. Elle propose des services (peinture, menuiserie, espaces verts, confection, nettoyage…) aux particuliers et aux entreprises. Objectif : favoriser l’insertion des personnes souffrant d’un handicap.

Les travailleurs du secteur confection viennent de créer des porte-clefs et des tours de cou aux couleurs de la Pucelette. « De l’imagination à la conception, il s’agit d’un développement 100 % local », précise Mathieu Messin, président d’Alteria et échevin de Colfontaine. « Le magnifique tissu bleu satiné vient du magasin Sotex de Quaregnon. L’impression dorée est réalisée chez Image de mots de Colfontaine. Les découpes et la confection sont réalisées dans nos ateliers colfontainois ainsi que les pompons qui sont assemblés à la main également. Il s’agit de fausse fourrure, je vous rassure. »