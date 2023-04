«Il vivait en dehors de toute réalité financière»: un proche de Pierre Palmade dénonce son train de vie chaotique

L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Christophe Combarieu, producteur et proche de Pierre Palmade était invité ce 25 avril sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! » sur C8. Durant l’émission, les chroniqueurs sont revenus sur les propos tenus par la sœur de l’humoriste. « Il vivait en dehors de toute réalité financière et avait des dettes notamment auprès de l’URSSAF, des impôts et de son producteur estimées à 250.000 euros ». Pierre Palmade gagnait 5.000 euros de droits d’auteurs tous les mois, de quoi vivre bien plus que décemment.