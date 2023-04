Pour Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo reste indispensable dans la sélection portugaise: «C’est un joueur très précieux pour nous»

« Il est très dévoué. C’est un joueur qui peut apporter de l’expérience, c’est un symbole de l’équipe. Je ne regarde pas l’âge », a-t-il insisté dans un entretien accordé à Antena 1. « C’est un joueur et une personne très importants dans le vestiaire ».

Roberto Martinez compte plus que jamais sur Cristiano Ronaldo. Si de nombreuses questions s’étaient posées quant à l’avenir international du quintuple Ballon d’Or suite à l’élimination du Portugal contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, Martinez a réaffirmé son envie de s’appuyer sur son expérience.

Pour l’ancien sélectionneur des Diables rouges, le fait que Ronaldo évolue désormais en Arabie saoudite dans le club d’Al-Nassr ne change rien. « Il joue à un poste clé, c’est un attaquant qui peut faire la différence, il a une expérience unique. Il n’y a aucun autre joueur dans le monde qui compte 198 sélections et c’est quelque chose de très précieux pour nous. C’est toujours le football qui décide. C’est une décision footballistique, liée à ses performances. Je prends des décisions difficiles et importantes pour l’équipe, mais c’est toujours le football qui prend les décisions. Je pense que Cristiano a joué un rôle très positif et important dans les matchs que nous avons joués en mars ».