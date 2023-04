Bonne nouvelle à Mons: un distributeur de billets va être installé dans le piétonnier

Chaque personne qui a eu besoin d’argent liquide à Mons récemment a dû se rendre compte de la complexité de la requête. En effet, plusieurs agences bancaires ont fermé et avec elles, les distributeurs d’argent liquide ont disparu. Désormais dans le centre-ville, il faut faire plusieurs centaines de mètres, voire plus, pour trouver un endroit où sortir des billets.

« Depuis la crise financière de 2008, de nombreuses agences bancaires ont fermé leurs portes en Belgique. Les distributeurs d’argent deviennent très rares dans notre pays. Le Grand Mons n’échappe pas à la règle. Cette situation est inacceptable, raison pour laquelle nous avons multiplié les initiatives afin de trouver des solutions. Bonne nouvelle : après les nouveaux distributeurs à Havré et Nimy (et bientôt ceux de Ghlin et Cuesmes), c’est celui du piétonnier qui va ouvrir, dans le haut de la rue de la Chaussée », précise le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin.